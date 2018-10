A Castel Bolognese "Tutti al museo e in biblioteca": open day alla "Luigi Dal Pane"

La rassegna "Tutti al museo e in biblioteca!" 2018, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, si inaugura con il concorso Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per Castel Bolognese, città d'arte alla sua tappa finale (scadenza venerdì alle 13); si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni, suddivisi in due categorie (15-19 e 20-25 anni), che risiedono nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo). Le opere devono rappresentare il paese di Castel Bolognese città d'arte, al fine della loro riproduzione su una tradizionale cartolina postale promozionale. Il regolamento del concorso e relativi allegati sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina, nonché sul profilo facebook del Comune di Castel Bolognese; la documentazione è disponibile anche in formato cartaceo, nella sede della Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane".

L’’iniziativa è inserita nel progetto EnERgie Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità con la quale la Regione Emilia-Romagna celebra l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Si tratta di una vasta campagna di sensibilizzazione che culmina nella Settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna (7-14 ottobre): un ricco e multiforme calendario di appuntamenti, da Rimini a Piacenza, ideato in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni culturali (biblioteche, archivi e musei) che aprono le porte sabato e domenica per mostrare il loro patrimonio, con eventi collaterali: mostre, letture, concerti, conferenze, incontri con gli autori, visite guidate, ecc.

Sabato (ore 8.30 – 12.35) la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane propone la vetrina tematica Castel Bolognese: sguardi fra storia e arte, dedicata alla storia e agli artisti di Castel Bolognese, e apre i propri locali ai giovani che desiderano esporre le proprie opere nella sala lettura della biblioteca, fino a domenica 14 ottobre, nel percorso Sguardi d’arte. Domenica, dalle ore 16 alle ore 19 durante l'open day della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, anche le opere del concorso Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per Castel Bolognese, città d'arte saranno visibili nella sala lettura e, in chiusura dell’open day, premiate da un’apposita commissione con aperitivo finale; anche il pubblico potrà votare l’opera preferita fino alle ore 18.30 assegnando il premio della “giuria popolare”: Viva la biblioteca! Tutte le opere presentate per il concorso saranno esposte fino al 20 ottobre 2018, negli orari di apertura della biblioteca.

Ai vincitori, fino ad un massimo di quattro, sarà riconosciuto un viaggio, con relativa ospitalità, in una località della Spagna o del Portogallo nell'ambito del progetto europeo Be more Education through art (Erasmus +), di cui il Comune di Castel Bolognese è partner, nonché la riproduzione della loro opera in una cartolina promozionale cartacea che sarà diffusa anche in formato digitale (pagina facebook del Comune di Castel Bolognese, portali web istituzionali). La rassegna "Tutti al museo e in biblioteca!" prosegue con altri appuntamenti in biblioteca il 27 e il 31 ottobre; si segnala in particolare la partecipazione di Guido Viale e di Diego Fusaro martedì 6 novembre, alle ore 21.00, in un incontro-confronto su Il Sessantotto cinquanta anni dopo.