Open night all’istituto Oriani: alla scoperta di laboratori e corsi

Terzo ed ultimo appuntamento all’Istituto ‘Oriani’ di Via Manzoni 6 per la giornata di giovedì 18 gennaio, alle 20, a tutti gli eventuali nuovi studenti per l’anno scolastico 2018/19, che a giugno concluderanno la scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, che desiderano conoscere l’Istituto e apprezzarne la sua offerta formativa.



Oltre alla visita della struttura, delle aule e dei laboratori, sarà possibile ottenere informazioni precise dai docenti e dagli studenti che attualmente frequentano la scuola, circa l’organizzazione, la didattica e i diversi percorsi di studi, come quelli degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing, del Turismo, delle Relazioni Internazionali per il Marketing, dei Sistemi Informativi Aziendali e degli indirizzi di Costruzioni Ambiente Territorio e di Grafica e Comunicazione. Saranno illustrate inoltre tutte le attività, le iniziative e i progetti che caratterizzano l’Istituto.



Gli alunni e gli eventuali genitori interessati avranno altresì la possibilità di incontrare, giovedì 1 febbraio e venerdì 2 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19, i docenti dell’Istituto negli sportelli individuali, attraverso i quali verranno illustrate le caratteristiche principali dei percorsi d'istruzione superiore, ricevendo così risposte immediate per il proprio orientamento.



Sul sito dell’Istituto (http://www.itoriani.gov.it/) è possibile reperire ogni informazione utile.

