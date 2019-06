Si balla sotto le stelle con l'Orchestrona di Forlimpopoli

Anche nella sua trentesima edizione Ravenna Festival porta a Palazzo San Giacomo di Russi la magia della musica live.

Sabato 22 giugno, alle 21.30, tutti sono chiamati a ballare sotto le stelle con l'Orchestrona di Forlimpopoli.

Nata vent’anni fa, su iniziativa di Daniele Castiglia nell’ambito dell’attività della Scuola di musica popolare di Forlimpopoli, l’Orchestrona riunisce allievi e musicisti esperti, capaci di coinvolgere il pubblico in un viaggio alla scoperta dei “classici” o, con termine jazzistico, degli “standard” della Scuola: brani scelti tra le musiche tradizionali di mezza Europa che da anni costituiscono la base irrinunciabile del repertorio di docenti e allievi. In questa occasione, special guest dell’Orchestrona sono la voce di Paola Sabbatani e i Bevano Est, esperti del più arcaico repertorio da ballo della tradizione romagnola, quello di prima del liscio, riproposto in uno stile raffinato e di infallibile, trascinante vitalità.