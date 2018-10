Orde di zombie allo show di Halloween di Mirabilandia

Dal 6 ottobre al 4 novembre Mirabilandia si trasforma: ombre malefiche si annidano in ogni antro del parco in occasione della grande festa di Halloween e, al calar delle tenebre, il gioco comincia a farsi duro. A Mirabilandia non ci sarà più spazio per chi ha poco coraggio.

Il 31 ottobre la notte di Halloween comincia dalle 18 e prosegue fino a mezzanotte. Varcando l'ingresso delle Horror Zones ci si trova a contatto con orde di creature mostruose che emergono dalla notte per terrorizzare le loro prede (Sconsigliato ai minori di 12 anni).