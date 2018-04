Lugo rende omaggio alla Graziella: torna "Orgoglio pieghevole", una sfilata lunga 64 chilometri

Torna il 14 aprile prossimo, per il quinto anno consecutivo "Orgoglio Pieghevole", la manifestazione che rende omaggio alla vecchia bicicletta pieghevole che tutti abbiamo avuto e che ha vissuto il suo periodo d’oro tra gli anni 60 e 70. Nata da un’idea di Paolo Cristofori e organizzata dalla neonata Asd Ciclocazzeggio con la collaborazione della Ucf Baracca e di GirodellaRomagna.net la pedalata dopo il cambio di programma e percorso dello scorso anno vede il ritorno alle origini con l’arrivo a Campotto, punto mediano del tragitto per poi proseguire per San Patrizio e relativo rientro a Lugo per complessivi 64 chilometri che stanno a ricordare l’anno di nascita della bicicletta pieghevole: il 1964. Come per le passate edizioni i partecipanti arriveranno da quasi tutte le regioni d’Italia e non solo, infatti dal 2016 si sono registrati arrivi anche da Germania, Francia, Austria, Irlanda, Spagna, Svizzera.Must della manifestazione gli agghin damenti a cui ci hanno abituato i partecipanti che a ogni edizione vengono per stupire e stupirsi, la competizione non è nella pedalata ma nei bizzarri e fantasiosi travestimenti che si vedono di anno in anno.

“Quando penso a questa iniziativa, la prima parola che mi viene in mente è ‘simpatia’ - ha dichiarato l'assessore allo Sport, Pasquale Montalti -. E credo che questo sia un pensiero condiviso, visto il crescente successo di una manifestazione che nasce dall’entusiasmo più genuino, dalla voglia di stare insieme e condividere un’esperienza. Non dimentichiamo, inoltre, che questa pedalata permette a tanti di conoscere meglio il nostro territorio e viverlo attraverso una sana attività fisica”.

“Quest’anno ci siamo costituiti in associazione, e abbiamo scelto come nome ‘Ciclocazzeggio’ - ha spiegato l' ideatore e organizzatore della manifestazione , Paolo Cristofori -. D'altronde, la parola cazzeggio è presente anche nella Treccani e crediamo che riassuma, in maniera goliardica, lo spirito del nostro gruppo. Siamo passati dai 120 partecipanti del primo anno ai 381 del 2017, mentre quest’anno le iscrizioni ammontano già a 360. Insomma, la nostra formula piace e siamo felici e onorati di questo. Il ritrovo sarà dalle 7 alle 8.40 al Maracanà di Madonna delle Stuoie, poi alle 9 ci trasferiremo in piazza Baracca per la partenza”.

“Non c’è nulla di più sbagliato delle affermazioni di coloro che dicono che in piazza a Lugo non succede niente - ha aggiunto Oscar Pirazzini, dell' associazione GirodellaRomagna.net -. Chi dice ciò, probabilmente dovrebbe venire a fare un giro in piazza più spesso. Lugo è ricca di iniziative, tutte le settimane (se non addirittura tutti i giorni) c’è qualcosa di diverso. Invito quindi tutti a uscire, a partecipare alle iniziative, a frequentare la nostra bella città che ha tanto da offrire”.

Cresce il numero di ristori, passati da due a tre: oltre alla prima storica sosta all’Agriturismo Massari di Conselice, dove è prevista una colazione a base di pizza fritta, si proseguirà poi per la Valle Santa di Campotto dove prima di arrivare si eseguirà l’attraversamento delle tre provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara. Entrati in Valle Santa il secondo ristoro, sosta rigeneratrice e ripartenza alla volta di San Patrizio dove lo scorso anno fu “inventato” la particolare carica a base di tonno cipolla e fagioli.

Si rientra a Lugo nella struttura del Maracanà a Madonna delle Stuoie, dove ci sarà il pasta party preparato dai Volontari della UCF Baracca famosi per l’organizzazione e la qualità espressa in cucina. Le premiazioni vedranno salire in cattedra il “miglior agghindamento maschile”, il “miglior agghindamento femminile”, il “gruppo più bello”, il “premio tandem” e la “bicicletta più bella”. Tra i premi l’estrazione di una bicicletta pieghevole della Cicli Cinzia storica azienda bolognese sponsor dalla prima edizione della manifestazione. Molti altri premi verranno sorteggiati in base ai numeri di pettorale.