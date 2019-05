Orienteering culturale: una caccia ai tesori nascosti del centro storico

La dodicesima edizione dell'orienteering culturale "Città di Ravenna" va in scena venerdì 10 maggio, dalle 10.00, con quasi quattrocento ragazzi e ragazze della nostra regione (Scuole di 1° grado e di scuole di 2 ° grado) che sono impegnati nella ricerca dei tesori più o meno nascosti del centro storico, dopo averne studiato storia e caratteristiche a scuola.

Le rappresentative scolastiche si misurano su un percorso totalmente in zone a traffico limitato e controllato dal personale della Polizia Municipali e dalle Associazini di volontariato. Il ritrovo è in piazza San Francesco.

L’iniziativa nasce dalla volontà, maturata dal Coni Point di Ravenna, dal Panathlon Club di Ravenna, dagli Assessorati allo Sport del Comune e Provincia di Ravenna, dal Gruppo Folk Podistico ”Gli Scariolanti”, dalla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) di contribuire a diffondere un aspetto dell’attività sportiva scolastica, riunendo assieme gli studenti, gli insegnanti, il mondo sportivo, in un percorso che vede sport e la cultura collaborare, nell’offrire l’occasione importante per conoscere Ravenna, i suoi luoghi suggestivi pieni di storia. Tutto ciò costituisce un’affermazione solenne dell’importanza dell’attività sportiva nel processo formativo scolastico.