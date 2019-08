Oscar Dominguez inaugura la sua opera "Alma al Viento"

Chiude lunedì 26 agosto a Conselice l’edizione 2019 di Terrena, tracciati di land art in Bassa Romagna con l’inaugurazione dell’opera Alma al Viento di Oscar Dominguez, installata nel Canale dei Mulini di San Patrizio a Conselice.

Dalle 19.00 sarà recuperato infatti il 5° movimento, rimandato per maltempo, dei sei tracciati che il Festival di Land Art ha lasciato sul territorio della Bassa Romagna nella sua seconda edizione.

Dopo i saluti del Sindaco Paola Pula l’artista Oscar Dominguez presenterà la sua opera realizzata con materiali naturali site specific. I partecipanti avranno poi la possibilità di cenare alla 35a edizione della Sagra del Tortellone Sanpatriziese, che si svolge a pochi metri dal luogo dell’installazione artistica e che sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo.

L’inizio del percorso si trova in corrispondenza del Mulino di San Patrizio, in Via Selice, 2.

Oscar Dominguez propone l’installazione semipermanente ALMA AL VIENTO, una nuova opera d’arte ambientale in dialogo con la natura, con la sua mutevolezza e la sua bellezza estetica. I suoi lavori in esterno sono grandi installazioni in ambienti inconsueti in una ricerca dei materiali del territorio tra land art, ecologismo e naturalità spirituale. Oscar si appropria fisicamente e metaforicamente dei luoghi in cui le sue sculture nascono e intraprendono un serrato dialogo con lo spazio urbanistico e architettonico circostante. Il tema dell’equilibrio tra cielo e terra, tra vuoto e pieno, rende le installazioni leggere e le integra nell’ambiente in cui sono inserite, come se fossero sempre state in quei luoghi.

Oscar Dominguez nasce a Tucuman, in Argentina, nel 1970. Dopo la formazione accademica si trasferisce nel 1999 a Faenza (Ra), dove vive e lavora. Ha partecipato a importanti mostre come la Biennale Internazionale del Cairo, Egitto.

L'ingresso è gratuito.