Osservazioni, racconti e astroquiz per festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla Luna

Nella notte del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, si festeggia con giochi, laboratori, racconti, astroquiz, curiosità, musica, osservazione del cielo e tanto altro.

Questo è il programma di sabato 20 luglio, a partire dalle 17:00 e fino a notte fonda, a Darsena PopUp. Un modo per ricordare il grande evento ai più giovani, che non c’erano, e per far tornare emozioni alle mente a chi ha invece potuto assistere in diretta al grande passo per l’umanità.

Il programma prevede laboratori per bambini a partire dalle 17, costruzione e lancio di razzi a partire dalle 18.30. Alle 19 un momento di approfondimento in collaborazione con Radio Immaginaria. Alle 21 nel salottino astronomico letture, lezioni e aneddoti sull’evento. Ci sarà poi un momento di gioco con le Nane Brune e il loro astroquiz, tre ragazze – due astronome e una museologa – che hanno l’obiettivo di condividere la loro passione per l’astronomia e diffondere tra i giovani la loro cultura scientifica.

Alle 22 il clou della serata: si parte con l’osservazione del cielo in collaborazione con gli astrofili ravennati. Per chi lo desidera la serata di approfondimento prosegue nel salottino. Non mancheranno filmati e pannelli esplicativi, con tanto di foto alla base del Lem. Una serata, insomma, da ricordare e per ricordare.

La manifestazione è gratuita.