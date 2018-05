Osteria la Ciurma: l’autentica cucina marinara del borgo marina di Cervia

Da giovedì 17 maggio nel cuore del Borgo Marina di Cervia, in via Nazario Sauro 23, c’è una novità che profuma di tradizione. Si tratta dell’Osteria La Ciurma, locale di nuova concezione – nella filosofia e negli allestimenti – che si propone di valorizzare le ricette di pesce che fanno parte del patrimonio marinaro cervese.

A imbarcarsi in questa nuova avventura Paola Pirini, conosciutissima ristoratrice romagnola già titolare del ristorante Romagna Antica, e un gruppo fidato di collaboratori, la “ciurma” appunto, con il quale fino a qualche giorno fa ha dato anima e corpo al Circolo dei Pescatori di Cervia. “La mia famiglia proviene dalla campagna e dalla tradizione contadina – spiega il “capitano” Pirini – ma forse dentro di me c’era fin da subito un’anima da pescivendola: per questo appena ho conosciuto il Borgo Marina e la sua gente mi sono sentita a casa. Una sensazione che vorrei trasmettere a tutte le persone che entreranno all’Osteria La Ciurma”.

Messaggio perfettamente percepito da tutti coloro che hanno preso parte alla festa di inaugurazione di giovedì 17 maggio: locale stracolmo dalle 16.00 fino a notte fonda, e specialità marinare che uscivano dalla cucina praticamente senza soluzione di continuità. Molto eterogeneo il parterre di avventori: professionisti, pescatori, famiglie, passanti attirati dal rumoroso entusiasmo e dal profumo di pesce che usciva dalle porte dell’Osteria. Personalità diverse che si integravano nel contagioso clima di accoglienza imposto da Paola e dalla sua ciurma. Tutti come a casa, appunto.

“Non penso a un ristorante classico – ribadisce con entusiasmo la Pirini – ma piuttosto a un punto di incontro per le persone che vogliono vivere i ritmi di vita del Borgo Marina di Cervia”. Seguirà questa filosofia anche la proposta gastronomica, fatta di piatti semplici e autentici, con materie prime di alta qualità e grande attenzione alle intolleranze alimentari e al portafoglio. I piatti classici della tradizione cervese, come il risotto di mare o le cozze, e tante specialità take away, dal fritto al cartoccio al mitico “panino del marinaio”, perfetti per uno spuntino al volo o per un aperitivo nell’accogliente dehor estivo dell’Osteria.

Paola Pirini e la sua ciurma stanno già navigando a vele spiegate, dal martedì alla domenica.