“Ouverture des saponettes”, la magia delle bolle di sapone con Michele Cafaggi

Su il sipario al Teatro Binario di Cotignola per il primo degli appuntamenti della rassegna dedicata alle famiglie che Cambio Binario organizza per un totale di tre serate.

“Ouverture des saponettes” inaugura la stagione con una doppia replica per accontentare le tante richieste: in scena sabato 18 gennaio alle 20.45 ed eccezionalmente anche alle 18. Lo spettacolo di e con Michele Cafaggi, è pensato per tutta la famiglia, per i grandi e per i più piccoli, perché nessuna età è immune alla magia delle bolle di sapone.

Oltre 1000 repliche per un lavoro, nato nel 2004 e presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone, per essere poi rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, varietà e gran galà.

Un eccentrico direttore d’orchestra condurrà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca! Un racconto visuale, senza parole, che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà: un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica.

Ingresso unico 5 euro.