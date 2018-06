Pablo Ziegler e Marco Albonetti Trio: un Grammy Award al Teatro Masini

Giovedì 14 e venerdì 15 giugno 2018, il SaxArts Festival 2018 arriva a Faenza un doppio appuntamento che avrà come protagonisti il grande pianista argentino Pablo Ziegler, vincitore del Grammy Award 2018 come Best Latin Jazz Album con il suo disco Jazz Tango e storico collaboratore di Astor Piazzolla, e il Marco Albonetti Trio, formato da Marco Albonetti al sax soprano, al sax contralto e al sax baritono, da Aya Shimura al violoncello e da Virgilio Monti al contrabbasso.

Entrambi i concerti si terranno al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, con inizio alle 21.15, e il biglietto di ingresso avrà il prezzo di 10 euro.

L'incontro tra Pablo Ziegler e il trio formato da Marco Albonetti, Aya Shimura e Virgilio Monti nasce dalla grande stima reciproca che unisce il pianista argentino e il sassofonista italiano. Durante il concerto, i quattro musicisti affronteranno brani di Astor Piazzolla e dello stesso Ziegler: gli arrangiamenti curati dal pianista riportano tutto il sentimento e le suggestioni del Nuevo Tango e della lunga collaborazione che ha visto Ziegler fare parte per oltre dieci anni del quintetto di Piazzolla. Tutta la vicenda del tango rivive e si esalta nelle note del quartetto: il percorso di una musica partita dai bassifondi e poi elevata a musica d’identità nazionale, con le suadenti melodie e le improvvisazioni, fino ad arrivare allo status di musica colta. Il disegno proposto da Ziegler, Albonetti, Shymura e Monti aggiunge, infatti, con estrema coerenza e fluidità tanto gli spunti classici che le attitudini più vicine al jazz alla musica argentina e riesce a plasma così nuovi scenari emotivi.

La formazione ha esordito ad inizio giugno ad Arte Sella, il "laboratorio" musicale diretto da Mario Brunello, per esibirsi poi in concerto a Parma, per la rassegna "Musica in Circolo". Dopo le date faentine, il quartetto sarà di scena al Teatro Comunale di Ferrara.

Il SaxArts Festival 2018 viene organizzato con il contributo del Comune di Tredozio, del Comune di Faenza, del Comune di Russi, di Romagna Acque, di Confcooperative e dell’Unione della Romagna Faentina e con il supporto materiale ed umano delle famiglie ospitanti che accolgono i ragazzi convenuti a Faenza per la rassegna.