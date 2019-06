Paella, flamenco e sangria al Mutuo Soccorso

L’estate della Società del Mutuo Soccorso di Villa San Martino prosegue sabato 15 giugno dalle 20 con la cena a base di paella e lo spettacolo di flamenco con le coreografie e le musiche dal vivo di Alquimia Flamenca.

La serata si svolge all'interno del cortile, in vicolo del Mutuo Soccorso 21, con un menù che comprende paella, sangria, dolce, vino e acqua. Accompagneranno le coreografie con le musiche dal vivo i musicisti Paolo Baldoni al canto, Matteo Penazzi al violino, Francesco De Vita alla chitarra, Monica "La Serrana" a palmas e cajon.

I musicisti di Alquimia Flamenca scoprono il flamenco nei suoi aspetti più autentici nelle città di Sevilla e Jerez de la Frontera, e studiano con maestri di baile del calibro di Rocio Molina e Israel Galvan, di cante come David Lagos, di percussioni come Guillermo García Garrote, di palmas e guitarra nelle scuole e accademie riconosciute di Madrid e Sevilla. Con la collaborazione di musicisti e ballerine si esibiscono in diverse situazioni artistiche del panorama flamenco italiano e di in moltissimi teatri. Inaugurano insieme in qualità di ospiti il Tablao flamenco più importante d'Italia nel 2012 nell'ambito della rassegna "Mira la Cara!" e collaborano con la scuola "Centro Studi Danza a.s.d." di Lugo e in altre scuole dell'Emilia Romagna per insegnare e diffondere il flamenco, riconosciuto nel 2010 patrimonio dell'Unesco.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Tabaccheria di Villa San Martino al numero 0545 34930.