Una Paellata per recuperare le perdite dell'incasso rubato

Sabato 31 agosto, alle ore 20.00, torna la festa al Campo sportivo di Mezzano. Si intitola "Cha Paellata" la serata organizzata dallo staff della Festa della Birra di Mezzano che quest'estate ha subìto il furto dell'incasso.

La paellata, dunque, giunge in quest'ultima serata di agosto per recupare un po' di quelle perdite, con il ricavato che viene devoluto alla scoietà A.s.d. Mezzano. Insomma un'occasione per divertirsi e per rialzare la testa dopo i brutti momenti trascorsi

Il menù per adulti prevede paella, sangria, sorbetto e bevande al prezzo di 25 euro, mentre il menù bimbi offre pasta al ragù, crocchette, patate fritte e acqua al prezzo di 10 euro.