Un mosaico pavimentale nel giardino

L’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) Triveneto-Emilia Romagna, lancia l’ottava edizione di “Giardini e Paesaggi aperti”.

Sabato 21 aprile, alle ore 11, si tiene una doppia iniziativa promossa dal socio AIAPP Paolo Gueltrini, agronomo paesaggista, che ha programmato una visita e un workshop per la prima esposizione "a secco" dei 169 moduli che comporranno il mosaico pavimentale del giardino del labirinto "Il Filo e Le Ali", nello spazio antistante alle carceri di Ravenna, creato in collaborazione con il Dis-Ordine dei Cavalieri della Malta e di tutti i colori. Alle ore 11 si possono ammirare i tasselli di quest’ opera partecipata da noti e meno noti mosaicisti contemporanei italiani e stranieri per declinare il tema “Dante Eco Green”, ovvero la natura nell’opera di Dante: triangoli isosceli di mosaico che saranno poi portati in mostre itineranti fino a Chartres, città francese gemellata con Ravenna, prima di essere definitivamente installati nel sito.

Contemporaneamente, all’interno delle scuole elementari e della casa circondariale si svolge un workshop di mosaico, che consisterà in un dibattito aperto e costruttivo tra i paesaggisti e i mosaicisti presenti (molti autori delle opere) per valutare la sequenza di posa da adottare nell'installazione dei moduli in mosaico (colore, tema, provenienza ecc.).

Segue la visita all'interno della basilica di San Vitale per vedere i famosi mosaici bizantini e il meno noto labirinto pavimentale da cui il giardino "Il Filo e le Ali" trae ispirazione, accompagnati dal presidente del Dis-ordine Marcello Landi, pittore e libero pensatore molto noto negli ambienti culturali ravennati, in veste di cicerone critico con dovizia di aneddoti tra il serio e il faceto. (partecipazione libera e gratuita)