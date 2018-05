Palazzi e luoghi da riscoprire, prendendosi cura della città

Ci sono ancora posti disponibili per le visite guidate in programma domenica 27 maggio a Bagnacavallo in occasione dell'iniziativa Prendiamoci cura del bello della città, organizzata da numerose associazioni bagnacavallesi per promuovere la cittadinanza attiva attraverso visite guidate ai luoghi di particolare interesse e ad angoli nascosti del centro storico.

Al mattino si percorrerà l'antica Strada Maestra (via Mazzini), asse monumentale settecentesco, da Porta Superiore a Piazza della Libertà, con ritrovo alle 9.15 a Palazzo Folicaldi per una visita guidata con l'architetto Sandra Galegati, che proseguirà il percorso passando da via Cadorna per esaminare l'ampliamento manfrediano, la pianta urbanistica medievale, i portici di via Mazzini e infine la trasformazione della piazza con il Palazzo comunale di Cosimo Morelli.

Alle 11 è prevista poi una visita a Palazzo Capra, già Palazzo Papini: sarà sempre l’architetto Sandra Galegati a guidare i visitatori nell’ingresso e lungo la scalinata fino alla Sala delle feste e alla Sala delle capriate.

Nel pomeriggio ci si sposterà in via Gaiani, all'angolo con via Farini, sul luogo dove sorgeva il ponte della Tacchina sull'antico canale, da dove alle 15 l’esperto d'arte Carlo Polgrossi partirà per una visita alla chiesa di San Girolamo. Sempre Carlo Polgrossi, alle 17, condurrà il pubblico alla riscoperta delle bellezze della Pieve di San Pietro in Sylvis, soffermandosi sulle incisioni esterne e su particolari inediti, per proseguire poi fino al Podere Pantaleone.

Per partecipare alle visite occorre prenotarsi fino a esaurimento posti contattando il numero 333 9151946.