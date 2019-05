Palazzo Milzetti: percorsi di un restauro esemplare. Conversazione di Enrica Domenicali

Palazzo Milzetti fu acquistato dallo Stato nel 1973 e subito si parlò di un luogo “intatto”, addirittura “mai abitato”, immobile nel tempo con i colori smaglianti delle tempere che ne pervadono gli ambienti in un continuum di straordinari cicli decorativi. Andrea Emiliani, che dell’acquisto fu artefice entusiasta e che negli anni continuò a dedicargli la più costante attenzione, parlava di un luogo mirabilmente conservato che tuttavia non mancava di esibire “sintomi di delicata fragilità”. Nemmeno un impianto di riscaldamento fu disposto, per non ferire i muri, e neppure le centenarie tappezzerie di seta vennero sostituite, ma restaurate, con la cura che si dedica ad una reliquia. Scelte difficili e forse inattuali, che testimoniano tuttavia di un’attenzione costante e ponderata, fin dai cospicui interventi di consolidamento strutturale disposti prima dell’apertura al pubblico, nel 1979, e quindi a tutta l’infinita sequenza di opere necessarie a restituire la percezione di freschezza che respiriamo oggi nella luminosità dei partiti decorativi, dalle tempere agli stucchi, agli specchi, alle porte, ai pavimenti. Restauri complessi, studi preliminari, maestranze e materiali di prim’ordine in un cantiere ove si sono cimentate professionalità di livello eccezionale.

Di tutto questo si parlerà nell’ultimo appuntamento del secondo ciclo del corso Faenza città d'Europa, rivolto ai docenti di tutti gli ordini scolastici e aperto alla cittadinanza. L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Venerdì 24 maggio

Apertura 8.30 - 18.30/ ultimo ingresso 18

Ore 17.00 Palazzo Milzetti: percorsi di un restauro esemplare Conversazione a cura di Enrica Domenicali

