Palazzo Milzetti presenta la donazione Baroni nelle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 22 e domenica 23 settembre ritorna l'appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, aventi come tema "L'Arte di condividere", in occasione delle quali Palazzo Milzetti a Faenza presenta, oltre alla donazione Baroni, le ultime acquisizioni consistenti in opere grafiche di Felice Giani e rari bozzetti plastici di Giovanni Putti.

Giovedì 20 settembre alle ore 11.30 presso il Museo dell’età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti, a Faenza, via Tonducci 15, sarà presentata la donazione di Sergio Baroni allo Stato italiano destinata al Museo faentino.

Si tratta di mobili neoclassici che compongono l’arredo di un’intera camera da letto ora allestita nell’appartamento di rappresentanza, al piano nobile del Palazzo, nella Sala di Ulisse, dove le vicende dell’eroe omerico, magnificamente narrate dai pennelli di Felice Giani e della sua bottega, culminano nell’ovale centrale con Ulisse e Penelope, finalmente ricongiunti, che si avviano al talamo nuziale. Non a caso una rara foto d’epoca mostra proprio in questo ambiente la camera da letto dei Rondinini, famiglia che dal 1817 e per quasi un secolo fu proprietaria del Palazzo.

La donazione viene poi ripresentata durante le Giornate Europee del Patrimonio sabato e domenica attraverso visite guidate tematiche. Domenica alle 16.00, visita guidatacompresa nel biglietto di ingresso, fino ad esaurimento posti disponibili.

Orari d'apertura: sabato 8.30 - 21.30 (ingresso 1 euro), domenica 8.30 - 18.30.