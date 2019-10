Tra storie e palazzi, due passi nella Ravenna dei Rasponi con le Giornate Fai

Le Giornate Fai d'Autunno 2019 a Ravenna puntano la loro attenzione su una famiglia nobile che ha segnato la storia della città: i Rasponi. Una storia che viene narrata attraverso i suoi personaggi più illustri e visitando i meravigliosi palazzi che appartennero alla casata.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 di domenica 13 ottobre, la Delegazione FAI di Ravenna ha organizzato visite a alcuni dei Palazzi della famiglia Rasponi per trasmettere la conoscenza della storia e della vita quotidiana di Ravenna. Partendo da Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il percorso lungo la storia della famiglia Rasponi si snoda lungo le sale di Palazzo Rasponi "del Cavaliere" (ex Palazzo di Giustizia), per concludersi con la visita al Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate, con un suggestivo scorcio del Duomo e del suo campanile.

Le visite prevedono un contributo minimo di € 3

Grazie ai volontari dei progetto "FAI Ponte tra culture" sono previste visite anche in lingua ucraina.