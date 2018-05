Palio del Niballo 2018: tra giostra e sbandieratori spunta un'app

“Le tue emozioni, la nostra storia”: questo il sottotitolo che accompagna la 62^ edizione del Palio del Niballo di Faenza. Un invito a vivere in ogni suo aspetto la magia che è in grado di infondere questa rievocazione storica, capace di unire la fedeltà alla tradizione con uno sguardo proiettato al futuro. Ai classici appuntamenti in programma, che riempiranno i pomeriggi e le serate faentine per tutto il mese di giugno, si aggiungeranno anche quest’anno una serie di novità ‘social’, in linea col percorso avviato già lo scorso anno.

La prima fra queste è l’arrivo di un’App dedicata al Mondo Palio, con la quale si potranno ricevere comodamente le ultime notizie legate alla manifestazione. Inoltre, l’App renderà il pubblico protagonista consentendo di partecipare a sondaggi per votare il miglior cavaliere o la cucina rionale più buona, oppure per fornire suggerimenti volti a migliorare la manifestazione.

Giostre, gare delle bandiere, settimane rionali ricche di appuntamenti: il programma delle manifestazioni del Niballo resta quello di una consolidata tradizione. Dopo la Donazione dei Ceri che si è svolta in Cattedrale sabato 12 maggio, gli eventi sportivi che vedranno sfidarsi i cinque Rioni di Faenza (Borgo Durbecco, Rione Giallo, Rione Nero, Rione Rosso, Rione Verde) prenderanno il via domenica 3 giugno con il Torneo Giovanissimi Alfieri Bandieranti in piazza del Popolo a partire dalle 16.00, e alle 21.00 si proseguirà con il Giuramento dei cavalieri partecipanti alla Bigorda d’Oro e la gara delle bandiere a coppie.

Sabato 9 giugno il corteo storico della Bigorda d’Oro partirà da piazza del Popolo alle ore 19.00, mentre alle ore 21.00 si darà il via alla giostra allo stadio Bruno Neri, che da quest’anno disporrà di nuove sedute nella tribuna centrale. Particolare novità di quest’anno sarà la premiazione del giovane cavaliere vincitore, che non si terrà più direttamente allo stadio ma nella Piazza del Popolo sotto il Palazzo della Signoria. Su proposta della Deputazione è stato inoltre istituito un Premio all'Araldo.

Sabato 16 giugno il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici in piazza del Popolo avrà inizio alle ore 20.30, mentre domenica 17 giugno alle ore 21.00, sempre in piazza, si terrà il Giuramento dei cavalieri del Niballo e, a seguire, la caratteristica gara della Coppia.

Infine, momento clou del mese del Palio è la Giostra del Niballo, il cui corteo storico partirà alle ore 16.00 di domenica 24 giugno da piazza del Popolo per arrivare allo stadio Bruno Neri, dove la sfida tra i cinque cavalieri dei Rioni inizierà alle ore 18.00. Il vincitore conquisterà il drappo realizzato per l’edizione 2018 dall’artista Aldo Rontini.

Il contest Instagram. Un Niballo sempre più attivo sui social, attraverso cui si vuole avvicinare il pubblico più giovane, anche oltre i confini nazionali. In particolare, il canale Instagram @niballo_paliodifaenza ripropone quest’anno il contest fotografico a cui tutti potranno partecipare attraverso l’hashtag #niballoanchio18 raccontando con i propri scatti “le emozioni” che è in grado di infondere il Palio del Niballo. Per i vincitori il premio consisterà in biglietti per assistere al Palio del 24 giugno: due biglietti verranno attribuiti alla foto che riceverà più consensi dalla community e si tratterà perciò di un voto popolare; altri due verranno invece assegnati come "premio qualità" dalla giuria, alla foto che sarà stata in grado di immortalare più delle altre, con un alto livello qualitativo, lo spirito del Palio di Faenza. Una particolare sezione del contest sarà inoltre dedicata ai faentini all’estero: attraverso l’hashtag #niballonelmondo saranno raccolte tutte le foto dai faentini residenti oltre i confini nazionali che, nonostante la lontananza, testimonieranno in giro per il mondo la loro passione per il Palio e per il loro Rione. Regolamento dettagliato e specifiche su www.paliodifaenza.it.