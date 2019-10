Paolo Condò presenta "La storia del Calcio in 50 ritratti"

Sabato 12 ottobre, ore 21.00, tornano autori e libri al Bronson Cafè di Madonna dell'albero. Ospite dell'appuntamento è Paolo Condò che presenta "La storia del Calcio in 50 ritratti". Conducono Stefano Bon (scrittore) e Stefano Ravaglia (giornalista sportivo).

50 illustrazioni di Massimiliano Aurelio che accompagnano i racconti del giornalista di Sky Paolo Condò, che arrivano a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, di quei momenti che rinnovano la fede per lo spettacolo ancora in corso.

In questo libro ci sono uomini – calciatori, allenatori, arbitri – che hanno incarnato rivoluzioni, feroci cadute, testardaggine, passione. E fra questi uomini Condò ha scelto la sua personale formazione di 50 protagonisti: ritratti epici, commoventi, mitologici, accompagnati dalle illustrazioni di Massimiliano Aurelio. Per arrivare a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, la fede per lo spettacolo.

Ingresso libero.