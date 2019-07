Paolo Cortesi racconta “Il genio e il dragone”, l'avventura di Leonardo in Romagna

“Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna (1502)” è il titolo del libro di Paolo Cortesi, edito da Casalini, che lo stesso autore presenta martedì 23 luglio, alle ore 18.00, al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza (viale Baccarini 19).

L’evento, organizzato in collaborazione da Casa Museo Bendandi e dal Mic in occasione delle iniziative su “Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla morte (1452-1519)”, si inserisce nella programmazione 2019 dei Martedì d’estate.

Al termine della conferenza è anche prevista una degustazione di vini Caviro.

Il volume di Paolo Cortesi è dedicato alla figura di Leonardo da Vinci che nel 1502 si trovava in Romagna al seguito di Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI, e fu incaricato, con pieni poteri, di esaminare città e rocche e decidere gli eventuali lavori di consolidamento.

L’esperienza di Leonardo in Romagna è un’esperienza breve nella quale, tuttavia, esprime il suo genio di osservatore e la sua straordinaria innovazione tecnologica.

Paolo Cortesi è scrittore e saggista. La sua biografia Cagliostro (Newton Compton) ha vinto il Premio Castiglioncello nel 2005.

Tra i suoi saggi più recenti: L’officina di Nostradamus (Carocci editore) e Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna (Newton Compton), entrambi usciti nel 2018.

Gli ultimi romanzi pubblicati sono La velocità dei corpi e Marcel Proust e l’assassinio delle Tuileries, entrambi editi da Piemme.

Per i tipi del Ponte Vecchio ha pubblicato Il Risorgimento in Romagna (2010), I misteri di Forlì (2013) e I segreti di Forlì (2015).

Ha scritto inoltre i testi delle due serie del programma “Testimoni”, trasmesso da Rai Storia.