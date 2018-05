Paolo Giordano e Leonardo Colombati ospiti di Scrittura Festival

Continuano gli incontri per l'edizione 2018 di Scrittura Festival.

Giovedì 17 maggio, alle ore 18, Leonardo Colombati è in Piazza Unità d’Italia a Ravenna. Autore di “Rio” (Rizzoli 2007), “Il re” (Mondadori 2009) e “1960” (Mondadori 2014) e Estate (Mondadori 2018), nel 2016 ha fondato con Emanuele Trevi la scuola di scrittura Molly Bloom, che dirige. È direttore della rivista “Nuovi Argomenti”.

Alle 21, sempre in Piazza Unità d’Italia, è protagonista Paolo Giordano.

A dieci anni dal libro cult La solitudine dei numeri primi (Premio Campiello Opera Prima e Premio Strega 2008), Paolo Giordano torna a raccontare la giovinezza, poi l'azzardo di diventare adulti con “Divorare il cielo” (Einaudi).

In caso di maltempo gli incontri vengono spostati alla Sala d'Attorre in via Ponte Marino.