Paolo Simonazzi presenta il libro “So near, so far”

Proseguono le conferenze del ciclo “Dialoghi sul contemporaneo” organizzate dall'Accademia di Belle Arti di Ravenna e dal MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna. Durante il prossimo incontro, che si tiene martedì 30 aprile alle 17 nella sala Martini del MAR, Paolo Simonazzi presenta il suo libro “So near, so far”, pubblicato dalla casa editrice ravennate Danilo Montanari.

Paolo Simonazzi è un fotografo. Ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero e ha all'attivo la pubblicazione di libri fotografici. “So near, so far” illustra la mostra presentata alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia nell'ambito di Fotografia Europea 2016. Il progetto si compone di cinquanta fotografie, realizzate dall'autore in circa vent'anni di attività, che pongono lo sguardo sul territorio, inteso come crocevia di comunicazioni semantiche, culturali e linguistiche. Simonazzi, attraverso le sue immagini, intende mostrare l'incontro tra l'estraneo e il domestico ed effettuare un viaggio emozionale dentro la nostra terra.