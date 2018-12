Parata sui trampoli, panettone gigante e Babbo Natale: feste magiche a Mima On Ice

A Milano Marittima, tra il Villaggio di Natale e l'Anello di Ghiaccio di Mima On Ice non mancano mai le sorprese, nemmeno nel weekend che porta a Natale.

Tutti i giorni dalle ore 10.00 apertura del Villaggio di Mima On Ice e del Mercatino Gourmet con le eccellenze del territorio a cura degli operatori locali: dolci, primi piatti, panettoni, zucchero filato, piadina e tantissime delizie culinarie per tutti i gusti.

Sabato 22 dicembre, ore 15.00, alla Casa di Babbo Natale si svolge un laboratorio dedicato al Natale (fino al 26 dicembre): Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese. C'è anche la possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale, quello vero.

Alle 16.00 Il Migliore Amico di Mima On Ice: Esibizioni e sfilata dei campioni europei di Cani-Cross, partecipazione della Nazionale Italiana. Esibizioni di Tricks Obedience e presenza di un consulente di educazione cinofila, postazione Pet Beauty e Pet Therapy. Dress code: abito da festa.

Alle 17.00 Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra. Un simpatico momento di interazione per i più piccoli.

Domenica 23 dicembre, alle 15.00 si apre la Casa di Babbo Natale con Pinolo e tutto il gruppo di Elfi e Nataline e si tiene un laboratorio dedicato al Natale con: Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese.

Alle 16.30 via alle Invasioni Lunari, Parata e spettacolo di figuranti su trampoli accompagnati da musicisti. Il gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori si muove leggero tra la folla, creando luminosi quadri viventi. Il trampolo come palcoscenico per catalizzare l'attenzione. La maestria degli attori come gioco per interagire con grandi e piccini. La danza come rituale magico per staccarsi da terra e trasportare il pubblico in una dimensione da sogno, il tutto accompagnato da musica e suoni, combinati con giochi di luce.

Alle 17.00 Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra. Un simpatico momento di interazione per i più piccoli.

E alle 18.00 si balla con il “Papeete On Ice” Dj set.

Lunedì 24 dicembre, alle 15.00 si apre la Casa di Babbo Natale con Pinolo e tutto il gruppo di Elfi e Nataline e si tiene un laboratorio dedicato al Natale con: Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese.

Ore 16.00: “Grazie Babbo Natale!”, spettacolo di fuoco presso area animazione “MiMa On Ice Christmas Fire”.

Alle 17.00 Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra. Un simpatico momento di interazione per i più piccoli.

Martedì 25 dicembre, alle 15.00 si apre la Casa di Babbo Natale con Pinolo e tutto il gruppo di Elfi e Nataline e si tiene un laboratorio dedicato al Natale con: Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese. E Babbo Natale aspetta i bimbi per i pensieri di ringraziamento per i regali ricevuti.

Alle 16.00 “Piccoli cuochi a Mima on Ice” IV edizione. Una gara di decorazione di pandori, cup cakes e christmas cookies. Uno chef stellato decreterà il vincitore.

Alle 17.00 Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra. Un simpatico momento di interazione per i più piccoli. E in contemporanea in viale Gramsci, presso l'area animazione, ci sarà l'apertura del Panettone Gigante.

Mercoledì 26 dicembre, alle 15.00 si apre la Casa di Babbo Natale con Pinolo e tutto il gruppo di Elfi e Nataline e si tiene un laboratorio dedicato al Natale con: Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese.

Alle 16.00 Le Favole di Mima On Ice, racconti animati. Ore 17.00 Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra. Un simpatico momento di interazione per i più piccoli.