"Parla la scienza": da Galileo ai vucani

Venerdì 20 aprile, alle ore 18.30, a Palazzo delle Esposizioni (corso Mazzini 92, Faenza) si inaugura la mostra "Parla la scienza", uno degli appuntamenti principali fra i tanti eventi programmati nell'ambito della XVIII^ edizione della Settimana della Cultura scientifica e tecnologica.

Una mostra dinamica che spazia dalla "rivoluzione Galileo" alle varie branche della scienza, con un programma diverso ogni giorno fra attività laboratoriali e conferenze.

Realizzata dalla Casa Museo Raffaele Bendandi con interventi di studiosi ed esperti di spessore, l'esposizione è divisa in nove sezioni: sismologia e vulcanologia, geologia, climatologia, tecnologia, botanica, il mondo sommerso, artigianato, comunicazione, arte e architettura.

Al mattino la mostra è riservata ad attività per le scuole, mentre al pomeriggio sono previsti interventi specifici per un pubblico più ampio.

Nell'esposizione sono coinvolti l'Osservatorio Bendandi, l'Istec-Cnr di Faenza, l'Inaf di Bologna, l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, la Fondazione Osservatorio Duomo di Milano, il Cnr Bologna, la sezione di Faenza dei Radioamatori, Hi-Fi Video Music Center, il Giardino Officinale di Casola Valsenio, l'Istituto Persolino Strocchi e Bulzaga Garden, oltre a professionisti e artisti quali Marco Peroni, Paolo Rava, Franco Ricci Lucchi, Sante Minghetti, Marta Pederzoli, Luca Concas, Enzo Cicognani, Takako Muraki, Gianni Alessandroni e Fabio Semprini.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 maggio 2018 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (chiusa il 25 aprile e il 1° maggio).