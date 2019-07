Parole e musica con Khorakhanè, Abbi Dubbi e Sorci Verdi

“Si può fare… si può correre e volare” è il titolo dell’appuntamento in programma giovedì 4 luglio, alle ore 21.00, in piazza Nenni, a Faenza.

Una serata di musica e parole con la partecipazione dei gruppi Korakhanè, Abbi Dubbi e Sorci Verdi.

Quello di giovedì è il terzo di cinque incontri pubblici del percorso “Io, gli altri, la relazione”, nato dalla sinergia creatasi tra i famigliari del progetto “Sìstareinsieme-anmic” e la collaborazione con i Servizi del territorio dell’Unione della Romagna faentina.

Incontri in cui il cittadino si fa protagonista nell’esplorare temi legati alla salute e al benessere.

La musica è linguaggio universale, forma di espressione che unisce e mezzo di comunicazione che veicola il senso della possibilità. Obiettivo di questo viaggio di musica e parole è quello di rafforzare la fiducia delle persone per aiutarle a superare i propri limiti e gli ostacoli.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo si terrà al cinema teatro Europa, in via Sant’Antonino 4.