Parole, immagini e giochi visivi nello spettacolo "Uno, due, tre…"

Uno, due, tre… di Drammatico Vegetale è il nuovo appuntamento de La stagione dei piccoli 2018/19, uno spettacolo sui colori fondamentali e sulle forme più semplici che si svolge giovedì 17 gennaio, ore 17.30, al Teatro Rasi. Un’opera di pochissime parole, le quali spesso dialogano con le immagini, un gioco visivo in cui si mescolano sapientemente teatro e arti figurative, moderne e contemporanee.

In principio, in mezzo al nero c’è il bianco; poi viene il rosso e a seguire il blu. Infine appare il giallo. Questa è una semplice storia di colori che pare ricavata da un quadro di Piet Mondrian. Sì, è vero, ma c’è dell’altro. Intanto il nostro non è proprio un quadro... forse lo possiamo definire un affresco a tre dimensioni raccontato da due attori di poche, anzi pochissime parole. Senza parlare loro parlano di cielo e mare, di cose della vita e della meraviglia di sorprendersi per il volo di un uccello, per un pesce che guizza, per una palla che rotola. E dire che tutto comincia con un tizio che sbuccia una mela e alla fine si accorge che la luna è una lampadina...

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39

Biglietti: ingresso unico 6€, promozione famiglia (2 adulti + 2 bambini) 20€. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.