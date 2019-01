Parte da Rigoletto la rassegna “Musica Storia Musiche”

Parte l'11 gennaio con una serata dedicata al Rigoletto di Giuseppe Verdi la rassegna “Musica Storia Musiche” alla Biblioteca di Russi.

“Musica Storia Musiche” è una rassegna pensata per diffondere la conoscenza della musica classica in modo semplice ma non banale, divulgativo ma serio e rigoroso. Per formare e far crescere gruppi di appassionati, le cui competenze musicali, quali che siano in partenza, possano evolvere con il passare degli anni. Per condividere, attraverso l’ascolto e la comprensione della musica, l’amore per la musica stessa.

La proposta, condivisa tra Comune di Russi e Associazione Teatrale Emilia-Romagna Ater, avrà luogo nella Biblioteca Comunale, in via Godo Vecchia 10, nelle serate di venerdì 11, 18 e 25 gennaio, dalle ore 20 alle ore 22, e riguarderà opere musicali di grande e immediato impatto, ricche di stimoli e di possibili intersezioni storiche, artistiche e culturali.