Parte "E' temp": sul palco i grandi protagonisti di musica e teatro ravennate

Quasi due settimane di spettacoli, dal 23 luglio al 3 agosto, irrompono negli spazi di Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna con la rassegna E' Temp.

L’idea della rassegna nasce dalla forte volontà di Ravenna Teatro di ricominciare, di stare di nuovo insieme, in tanti, di fare teatro. E per dar vita a questa voglia di ripartenza, in convenzione con il Comune di Ravenna si è immaginato un percorso a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna. Certo, quella del Teatro delle Albe e della Drammatico Vegetale avrebbe dovuto essere una primavera molto diversa, con trasferte in tutto il mondo, ma poi è arrivato il blackout di tutte le attività causato dalla pandemia.

"Ma il nostro mondo, quello delle Albe e di tutta Ravenna Teatro – spiegano i direttori di Ravenna Teatro, Marcella Nonni e Alessandro Argnani – è anche Castiglione di Ravenna, un piccolo paese sì, ma una parte del nostro territorio che amiamo, dove da quindici anni la non-scuola riesce a coinvolgere oltre quaranta adolescenti nei suoi laboratori".

Un luogo-simbolo, dunque, perfetto per ricominciare, anche proprio con la non-scuola e il laboratorio estivo aperto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, che si terrà dal 23 luglio al 1 agosto.

L’assessora alla Cultura Elsa Signorino e il vicesindaco Eugenio Fusignani sono molto orgogliosi della partenza della rassegna E’ temp "un progetto culturale di spessore in grado di proporre eventi di qualità, coinvolgendo i più giovani e offrendo la possibilità di scoprire o riscoprire i grandi gioielli architettonici presenti nel cuore del nostro forese”.

Si riparte, quindi, ed è stato naturale per Ravenna Teatro inserire in questo progetto alcuni degli artisti presenti nel cartellone de La stagione dei teatri 2019-20, come Saverio La Ruina e Mario Perrotta, artisti che si sono visti cancellare completamente le proprie tournée ma con i quali Ravenna Teatro ha mantenuto un dialogo costante nella speranza di poter mantenere gli accordi presi: ora possiamo finalmente vederli su un palco.

Perché E’ temp, il tempo? Il titolo della rassegna è ispirato alla omonima poesia di Nevio Spadoni (ospite anch’egli del cartellone) tratta da Poesie 1985-2017 (Il Ponte Vecchio Editore): «E’ temp ch’e’ pê ch’e’fëga a pösta e’ fa turnê i cont - Il tempo / che pare faccia apposta / fa tornare i conti». Un titolo che racconta esattamente il “terremoto” che è successo nei mesi scorsi, con il tempo che fa tornare i conti con un’umanità irresponsabile e poco lungimirante.

Non a caso allora le storie che si ascolteranno a E’ temp parlano proprio della circolarità del tempo e della sua tragicità, con il film di Marco Martinelli Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, la tragedia degli italiani rimasti bloccati in Albania alla fine della seconda guerra mondiale raccontata da Saverio La Ruina in Italianesi, l’emigrazione italiana nelle miniere di carbone del Belgio di Italiani Cìncali! di Mario Perrotta, I Libri di Oz di Fanny & Alexander o I fatti di Luigi Dadina e Francesco Giampaoli.

Il programma

giovedì 23 luglio – ore 21.00

VIAGGIO ALLE ORIGINI DEL JAZZ

Adriatic Dixieland Jazz Band

evento a cura di Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi

venerdì 24 luglio – ore 21.30

I FATTI L’aria infiammabile delle paludi

con Luigi Dadina e Francesco Giampaoli, produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe in collaborazione con Brutture Moderne

Dopo lo spettacolo gli artisti incontrano il pubblico in dialogo con Lorenzo Donati, studioso e critico teatrale

sabato 25 luglio – ore 21.30

QUA VICINO

serata dedicata al rap e alla musica dal vivo con il CISIM Lab

domenica 26 luglio – ore 21.30

ITALIANESI

di e con Saverio La Ruina, musiche originali Roberto Cherillo, contributo alla drammaturgia Monica De Simone, produzione Scena Verticale

lunedì 27 luglio – ore 21.30

VITA AGLI ARRESTI DI AUNG SAN SUU KYI

Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Teatro delle Albe

Dopo la proiezione del film Ermanna Montanari e Marco Martinelli incontrano il pubblico in dialogo con Matteo Marelli, critico cinematografico di FILM TV

martedì 28 luglio – ore 21.30

I LIBRI DI OZ

testi di Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi, di e con Chiara Lagani, illustrazioni Mara Cerri, paesaggio sonoro Mirto Baliani, animazioni video e regia Luigi De Angelis, produzione Elastica, E/Fanny & Alexander

mercoledì 29 luglio – ore 21.30

ITALIANI CÌNCALI! Parte prima: minatori in Belgio

di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, diretto e interpretato da Mario Perrotta, collaborazione alla regia Paola Roscioli

giovedì 30 luglio – ore 21.00

CHIARA FONTANA Musica in Italia tra Umanesimo e Rinascimento

Ensemble Dramsam

evento a cura di Collegium Musicum Classense

venerdì 31 luglio – ore 19.00

CHIKUNGUNYA Maratona teatrale per tempi virali

Anime Specchianti, Matteo Gatta, Fulcro, Iacopo Gardelli-Lorenzo Carpinelli

sabato 1 agosto – ore 21.30

NON-SCUOLA

esito finale del laboratorio

domenica 2 agosto – ore 21.30

MËT La figura del matto negli autori romagnoli

con Nevio Spadoni e Christian Ravaglioli

lunedì 3 agosto – ore 21.00

ZEZ CH'E' NÉVA

Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia, Rudy Gatta

evento a cura di Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi

Biglietti e carnet

Ingresso 10 €, under20 5 €

per Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, Chikungunya ingresso 5 €, under20 3 €

per Qua vicino 5 €.

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo (per la serata del 31 luglio biglietteria dalle ore 18).

Carnet 4 spettacoli 30 € - Carnet 3 spettacoli 20 €

I carnet possono essere prenotati al 333 7605760 entro domenica 26 luglio e ritirati la sera del primo spettacolo scelto. Non è possibile acquistarli nelle sere di spettacolo.