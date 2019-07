Parte il Bagnacavallo Festival con Denis Campitelli, Enrico Farnedi e i burattini

Prende il via con due serate consecutive, giovedì 1 e venerdì 2 agosto, l’ottava edizione del Bagnacavallo Festival, che fino al 29 agosto propone nove appuntamenti fra concerti, narrazioni e spettacoli per famiglie in luoghi pubblici e privati di Bagnacavallo e delle frazioni.

Giovedì 1, alle 21, il giardino di casa Cortesi in via Farini 9 ospita due spettacoli in una sola sera, accomunati dalla voglia di provare come la musica possa aiutarci ad affrontare i periodi difficili della storia: Il primo Secondo con Denis Campitelli e Andrea Branchetti e Make Me a Pallet on Your Floor: canzoni della Grande Depressione, con Enrico Farnedi e Marco Bovi.

Venerdì 2 si prosegue in piazzetta del Carmine, alle 21, con il primo dei due appuntamenti pensati per i più piccoli. La Compagnia Marionette presenterà Cose da lupi, spettacolo di teatro d’oggetti con Riccardo Canestrari, in collaborazione con Burattini e Figure 2019, Teatro del Drago.

Ingresso con offerta libera.