Parte il Forese Arte Festival: viaggi, laboratori e spettacoli per raccontare "l'alieno"

Prende avvio domenica 16 settembre, presso Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, la rassegna “Forese Arte Festival” promossa dall'Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, in collaborazione con l'associazione culturale Solaris e il Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna.

La rassegna, che quest'anno ha come tema conduttore L'ALIENO, si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre e prevede attività e spettacoli fra scrittura, teatro, musica e pittura.

Il primo appuntamento sarà domenica 16 settembre, alle 14.30, presso Palazzo Grossi con l'Anteprima del Festival.

Durante il pomeriggio, alle 14.30, Confini blu, percorso di ascolto audiovisivo a cura dell'associazione di promozione sociale Parole Nuove, in seguito “Il magico mondo di Ruty”, laboratori di manualità e creatività e giochi in legno a cura di Ambra Sama, e laboratorio per i più piccoli a cura di Momo, libreria per ragazzi.

Diverse le presentazioni di libri a partire dalle 15: Francesco Antonelli, con il suo Viaggio in Romagna, e piccola esposizione delle illustrazioni del libro a cura di Matteo Biserna, Silvia Bigi (Percorsi Fotosensibili) presenterà Origine di autori vari e Itsu mo arigatou di Luigi Stranieri.

Alle 15.30: Vision Print Laboratorio di serigrafia e stampa manuale condotto da Massimiliano Marianni

Alle 16: intervento degli scrittori Diego Lama e Romano De Marco presentati da Federica Ferruzzi, giornalista. Proclamazione dei racconti finalisti del Premio Letterario “Insolito Forese”

Alle 17: L'Anima del vino – degustazione fotografica e chiacchierata con Simone Rosetti

Il secondo appuntamento sarà venerdì 5 ottobre, alle 21, presso la Sala Tamerice Via Vittorio Veneto, 21 Drink-It, improvvisazione teatrale. Spettacolo del laboratorio di improvvisazione teatrale del gruppo di attori dell'Associazione 05 quarto atto.

Si prosegue poi giovedì 11 ottobre, alle 21, presso la Sala Tamerice con la premiazione del concorso Critici per caso, premiazione dei vincitori del concorso di recensioni teatrali legati alla Stagione dei Teatri 2017/2018. Nell'occasione si presenterà la nuova Stagione di Prosa 2018/2019 e il laboratorio della Non Scuola rivolto ai bambini/e e ragazzi/e dagli 8 anni in su. Al termine Buffet

Venerdì 20 ottobre, alle 21, presso la Sala Tamerice premiazione del concorso per racconti “Insolito Forese”. Durante la serata Federica Ferruzzi, giornalista, presenta gli autori Ilaria Tuti – Fiori sopra l'inferno, ed Eraldo Baldini- Stirpe selvaggia. Musica dei SolMeriggio, buffet finale

Il progetto si conclude venerdì 26 ottobre, alle 21, presso la Sala Tamerice con lo spettacolo quasi teatrale Appello!, testi originali del laboratorio “Scrittori per caso” con la regia di Federica Caraboni e Marco Massai e musiche di Alessandro Donati e Agnese Alteri. Buffet di chiusura del Festival