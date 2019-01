Parte il laboratorio di taglio e cucito

Presso lo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia sono aperte le iscrizioni per il nuovo laboratorio di taglio e cucito per principianti e non solo. Grazie alla partecipazione di Zohra, sarà infatti possibile creare il proprio lavoro interamente fatto a mano a partire dal 24 gennaio 2019.

Gli incontri saranno quattro, si svolgeranno tutti i giovedì presso la sede di Scambiamenti in via Ippolito Nievo 2 a Cervia dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

I partecipanti dovranno portare ago, filo e materiali che saranno concordati ma soprattutto porteranno la propria voglia di fare, l’entusiasmo di stare insieme e divertirsi per ottenere un risultato soddisfacente nel giro di pochi incontri, acquisendo le capacità per lavorare in autonomia e creare anche simpatici regali.

Il numero degli iscritti sarà limitato: per fare parte del gruppo è necessario inviare una mail con il proprio nome, cognome e numero di telefono a scambiamenti@comunecervia.it e attendere di essere ricontattati dallo staff.

Per informazioni si può passare presso la sede di via Nievo negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00) oppure contattare lo Spazio Culturale al 3382196514.

L'iscrizione e la partecipazione al laboratorio, organizzato in collaborazione con SeiDonna Cervia, è completamente gratuita.