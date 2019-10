Parte la campagna abbonamenti al Goldoni, grande attesa per Ale e Franz

Pronta a partire la campagna per i nuovi abbonamenti alla Stagione 2019/20 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Da sabato 12 a giovedì 17 ottobre (domenica 13 ottobre esclusa), dalle ore 10 alle ore 13 presso la Biglietteria del Teatro sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento alle rassegne di Prosa, Favole e Libera la Musica.

Il prezzo dell’abbonamento agli 8 spettacoli della Prosa varia, a seconda dell’età e del settore, da 80 a 160 euro (per 8 spettacoli), mentre per le 3 Favole il costo è di 14 euro sia per i bambini che per gli adulti. Gli abbonamenti si potranno prenotare anche telefonicamente (0545 64330) a partire da lunedì 14 ottobre e dovranno essere ritirati entro le ore 13 di giovedì 17 ottobre.

L’inaugurazione della Stagione 2019/20 del Teatro Goldoni sarà affidata a Maria Paiato, protagonista di Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht (28 ottobre). Seguiranno Ale e Franz nella commedia Nati sotto contraria stella, ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare con la regia di Leo Muscato (4 novembre). Elio porterà sul palcoscenico Il Grigio, capolavoro teatrale di Giorgio Gaber e Sandro Luporini (18 novembre), seguito da Paolo Cevoli con La sagra famiglia (5 dicembre). Valter Malosti proporrà poi il suo Molière / Il Misantropo (28 gennaio), mentre Isa Danieli e Giuliana De Sio saranno protagoniste di Le signorine con la regia di Pierpaolo Sepe. In chiusura di cartellone la compagnia del Teatro Biondo di Palermo con Chi vive giace di Roberto Alajmo (9 marzo) e le evoluzioni coreutiche dei Sonics in Duum (23 marzo).

Durante la campagna abbonamenti sarà possibile acquistare i biglietti del “fuori abbonamento” previsto per il 22 febbraio con il nuovo spettacolo del “Mentalista” Francesco Tesei, Human.

Le “Favole” presenteranno al giovane pubblico e alle loro famiglie Il gatto con gli stivali, uno spettacolo di Marcello Chiarenza, prodotto da Accademia Perduta e diretto da Claudio Casadio (3 novembre), Le nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro Due Mondi (17 novembre) e Gianni e il gigante del Teatro delle Briciole (1 dicembre).

La prevendita dei biglietti dei singoli spettacoli sarà effettuata in Teatro il giorno stesso di spettacolo (dalle ore 10 alle ore 13), mentre online, sul sito vivaticket, sarà possibile l’acquisto a partire da venerdì 18 ottobre.