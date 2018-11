Parte la corsa Sulle ali di Baracca

Domenica 25 novembre a Lugo si svolge la corsa podistica Sulle ali di Baracca, un appuntamento ormai fisso per tutti gli sportivi. Come al solito l'invito è esteso anche a chi vuole solo camminare prendendo parte alle passeggiate ludico-motorie.

Ritrovo al Centro sociale Il Tondo (via Lumagni) dalle 7.30. Partenza passeggiate e gara alle 9.30.

Iscrizioni: 2 euro per le passeggiate ludico-motorie

5 euro per la gara podistica scrivendo entro il 22 novembre alla e-mail gpa.lughesina@libero.it

8 euro per le iscrizioni effettuate nella giornata di gara

Tanti premi per i migliori classificati e per le società, si va dalle ceramiche ai prosciutti agli orologi.