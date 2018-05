“Partita Aperta”, uno spettacolo per ragionare sulla ludopatia

Continua l'impegno per sensibilizzare i cittadini suo problemi legati al gioco d'azzardo. “Partita Aperta”, spettacolo teatrale creato dalla compagnia ravennate AnimeSpecchianti, è in programma al Teatro Comunale di Cervia il 21 maggio alle 21.00.

La pièce teatrale, creata per l'occasione e a ingresso gratuito e rappresenta un'ulteriore occasione per ragionare sulla ludopatia e per ricevere importanti spunti di riflessione.