Partono con i Solmeriggio i concerti estivi in piazza

Tra i cento appuntamenti di Ravenna Bella di Sera, il cartellone estivo 2019, rientra la rassegna Popolo della Musica, 15 eventi musicali tra funk, rock, jazz e cantautorato che a partire da mercoledì 3 luglio, con l’esibizione di Solmeriggio, si alterneranno in piazza Del Popolo, dalle 21, fino a domenica 1 settembre.

Programma completo:

domenica 7 luglio Lisa Manara duo, mercoledì 10 luglio Brian V, domenica 14 luglio Nalis trio, mercoledì 17 luglio Trouble n’Rubble, domenica 21 luglio Mobius, mercoledì 24 luglio Rock N’Pummaroll, domenica 28 luglio Sax on the Beach, domenica 4 agosto We and the Devil, mercoledì 7 agosto Ramingo, domenica 11 agosto Gloria Turrini duo, domenica 18 agosto Andy Maggio, domenica 25 agosto Hernandez e Sampedro trio, mercoledì 28 agosto Enrico Cipollini duo, domenica 1 settembre Marco Chiarabini.