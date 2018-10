Partono i corsi d'aggiornamento per gli insegnanti al Museo

Prende il via martedì 16 ottobre alle ore 17.30 presso il Museo Nazionale di Ravenna il primo ciclo di Incontri “Storie d’Arte al Museo Nazionale di Ravenna. Conversazioni tra iconografia, storia e archeologia per approfondire la conoscenza del patrimonio cittadino”.

I Servizi Educativi del Museo Nazionale di Ravenna - Polo Museale Emilia Romagna - propongono anche per l’anno scolastico 2018-2019 un doppio ciclo di incontri, rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie, riconosciuti come attività di aggiornamento - in quanto il Polo Museale E.R. è soggetto di per sé qualificato in base alla Direttiva Ministeriale MIUR 170/2016. Ogni appuntamento è comunque aperto al pubblico senza obbligo di iscrizione

Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 17.30 presso il Museo Nazionale di Ravenna in via S. Vitale 17 (programma completo del primo modulo in allegato).

Martedì 16 ottobre Elisa Emaldi affronta il tema "Quando caddero gli dei. Nuove opere nella sala delle erme".

Nel primo appuntamento si parlerà delle opere attualmente esposte e delle future collocazioni nella Sala delle Erme e Divinità, lapidario del Primo chiostro del Museo Nazionale di Ravenna. Alcune delle opere sono incluse nei percorsi didattici “I piccoli dei del mondo romano”, “ Venivano dal mare” e “Miti al Museo” (comunicato dell’attività didattica proposta gratuitamente alle scuole del territorio in allegato).

Per iscriversi al Corso gratuito: Portale Formazione SOFIA Iniziativa Formativa 21334 - Storie d'Arte al Museo Nazionale di Ravenna ID Edizione:30847

Gli altri incontri di ottobre (in occasione della Festa della Storia 2018) saranno martedì 23 e giovedì 25.