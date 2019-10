Partono i corsi di disegno e pittura per adulti

Venerdì 18 ottobre, alle 21, all'ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/A, si tiene l'incontro di presentazione, aperto a tutti, dei corsi della Scuola di disegno e pittura tenuti dall'artista Stefania Salti per l'associazione RibellArti.

Le lezioni avranno cadenza settimanale (pomeridiana o serale) e sono rivolte agli adulti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune, assessorato al Decentramento.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 333 5290376.