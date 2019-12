Brindisi e party di Capodanno: si balla fino a mattina all'Almagià

Martedì 31 dicembre si saluta l'arrivo del 2020 anche nella Darsena di Ravenna con il New Year's Eve Party dell'Almagià.

Da oltre 13 anni il party di Capodanno all'Almagià di Ravenna è un tradizionale appuntamento, un momento d'incontro per la città, che accoglie a ingresso gratuito chi decide di proseguire i festeggiamenti dopo il brindisi di mezzanotte, senza bisogno di percorrere chilometri in auto. Anche quest'anno le porte dell'ex magazzino dello zolfo, in via dell'Almagià nel cuore della Darsena, si apriranno alle ore 00.30 per dare il via alle danze.

L’appuntamento propone le sonorità afro, funky e world music scelte da Dj Pery e Dj Meo (Melody Mecca) per la maratona danzante fino alle 5 di mattina.

Anche per l’edizione di quest’anno l’artwork è stato affidato al grafico Michele Papetti. Un Capodanno a chilometro zero, raggiungibile a piedi dal centro, che offre un punto di approdo per la notte a chiunque voglia festeggiare in un clima confortevole, prendendo parte a un rituale ormai storico per la città.