"Pasion y saudade", il viaggio del TrioLet tra fado e tango

Con Pasion y saudade (mercoledì 6 novembre, ore 20,45) prosegue la stagione concertistica del teatro comunale di Russi. Protagonisti della serata saranno il fado e il tango portati in scena da TrioLet. Le due musiche di tradizione popolare si tramuteranno in brani d'autore grazie ai nobili testi dei più celebri poeti, Pessoa e Borges, e agli arrangiamenti di sapore classico che trasporteranno l'ascoltatore in atmosfere affascinanti, passionali e malinconiche.

Sono piene di pathos le sonorità del fado portoghese che esorcizzano le mestizie interiori rendendole più leggere e che nel tempo si sono mescolate alla musica brasiliana colorandola di saudade. Sono fumose e nostalgiche le evocazioni dei tanghi e delle milonghe di Astor Piazzolla che portò il suo codice musicale dall'Argentina all'Europa trasformando il tango in musica classica.

A dar vita al concerto, un trio di musicisti accomunati dalla passione per la musica di provenienza popolare, il pianista Fabrizio Milani, il fisarmonicista Sergio Chiti e la cantante Silvia Testoni, formatisi in ambiti molto diversi. Dopo alcune esibizioni dal vivo, TrioLet ha avuto il suo battesimo radiofonico nell'ambito del programma La stanza della musica di Rai Radio3, ma l'attività del trio si è espressa sempre cercando in ogni performance un coinvolgimento emotivo che trascenda dal solo ascolto. Il nome di TrioLet è un piccolo gioco di assonanza con la lingua francese (da triolet, terzina) e l'ambito musicale. Il trio si è esibito in diverse località italiane tra cui Bari, Cagliari, Brescia, Biella, Pescara, Milano e spesso a Bologna.