Pasqua al museo: visite speciali e misteri da risolvere

In tutta Italia la prima domenica di ogni mese è #DOMENICALMUSEO, un evento durante il quale musei, giardini, scavi archeologici e monumenti gestiti dal Ministero dei Beni Culturali possono essere visitati gratuitamente (elenco completo dei monumenti visitabili).

A Ravenna è possibile ammirare la bellezza dei mosaici della Basilica di Sant'Apollinare in Classe e del Battistero degli Ariani; farsi sorprendere dall'incredibile architettura del Mausoleo di Teodorico e dalla suggestione romantica della “rovina” del Palazzo di Teodorico.

In occasione delle festività pasquali sono inoltre previsti tanti eventi speciali.

Domenica 1 aprile "Mistero al museo! Il tesoro del Baiardo", un percorso ludico per famiglie senza obbligo di prenotazione.

All'ingresso (che può avvenire in qualsiasi orario, tra le 14.30 e le 19) viene consegnata la mappa per svolgere in autonomia "l’indagine in museo” (tempo indicativo di svolgimento 1 ora).

Al termine ogni bambino partecipante riceve una speciale sorpresa (fino a esaurimento scorte). Percorso libero (i bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto) e gratuito, alla scoperta del Museo Nazionale di Ravenna, guidati da una mappa ed enigmi da risolvere.

Lunedì 2 aprile apertura straordinaria del Museo Nazionale di Ravenna (ore 8.30-19 ultimo accesso) e del Palazzo di Teodorico (ore 8.30-13 ultimo accesso) con visite guidate a cura del Personale di Accoglienza senza sovrapprezzo sul normale biglietto di ingresso e senza necessità di prenotazione.

Ore 10 Battistero degli Ariani

Ore 11.30 Mausoleo di Teodorico

Ore 16.30 Basilica di Sant’Apollinare in Classe