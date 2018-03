Pasqua in arte, fra simpatiche gallinelle e uova di cioccolato

Una Pasqua all’insegna dell’Arte allo Shopping Center La Filanda di Faenza. Venerdì 30 e sabato 31 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30, nel centro commerciale in via della Costituzione 28, a Faenza, torna la due giorni creativa dedicata alla Pasqua: un momento per esprimere il proprio estro, per costruire insieme, inventare, immaginare e raccontare.

“Pasqua in Arte” inizia venerdì 30 marzo con “Simpatiche gallinelle”: i più piccini si dilettano nello scoprire insieme le innumerevoli particolarità che rendono unici questi animaletti: un’esplosione di creatività per realizzare la propria simpatica bestiolina.

L’evento prosegue poi nella giornata di sabato 31 marzo con “Profumo di primavera”, un’avventura avvolgente e multisensoriale durante la quale vengono costruiti vasi speciali che, oltre a contenere i fiori, possono sprigionare una pioggia di auguri.

Infine, sempre sabato 31, dalle ore 17.30 si può assistere alla rottura di uova di cioccolato, che vengono poi distribuite tra tutti i bimbi presenti nel Centro.

Le attività sono gratuite, organizzate da Anna Maria Taroni e consigliate ai bambini dai tre anni in su accompagnati da un adulto. Non occorre la prenotazione.