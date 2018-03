Pasqua in musica: la giovane orchestra omaggia Rossini

Sono quattro i concerti che celebrano la Pasqua a Ravenna, tra il 28 e il 31 marzo. Quattro eventi che chiudono la stagione concertistica "Capire la Musica" 2017-2018" di Emilia Romagna Concerti e che, pur proponendo le melodie di Chopin, Haedel, Bellini e altri grandi, vedono il clou nel concerto di mercoledì 28 marzo (ore 21) nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo.

LA MESSA SOLENNE ROSSINIANA

Sarà la "Petite Messe Solennelle" di Gioacchino Rossini a regalare grandi emozioni al pubblico, con la Young Musicians European Orchestra e il Coro del Teatro della Fortuna "M. Agostini", diretti dal maestro Paolo Olmi, chiamati a interpretare l'opera del compositore pesarese nel 150° della sua morte. Un evento inizialmente previsto nella Basilica di Classe e poi spostato a Sant'Apollinare Nuovo (i posti già assegnati vengono ricollocati nella chiesa di via di Roma) che ospita un brano "contraddittorio" come lo definisce il direttore Paolo Olmi.

Si tratta di un'opera meno conosciuta rispetto alla celebre "Stabat Mater", ma molto curioso. Un testo che Rossini compose nei suoi ultimi anni di vita e che interpretò in maniera decisamente inusuale, integrando l'Ordinario della Messa con "Oh Salutaris Ostia" di Tommaso d'Aquino.

"Mi farebbe piacere - racconta il maestro Olmi - che il pubblico fosse particolarmente attento all'ultima parte del brano, quelli dell'Agnus Dei, un momento a cui Rossini teneva molto e che, diversamente da altri compositori, rese profondo e monumentale. Una pagina musicale analoga alle grandi opere verdiane, che vede una vera e propria esaltazione dell'invocazione alla pace".

Il concerto, come già detto, viene suonato dalla Young Musicians European Orchestra, una formazione giovane e di grande talento che racchiude grandi interpreti del panorma interessante. Dato interessante è l'età media dell'Orchestra che comprende diversi musicisti diciassettenni e due quindicenni. Al suo interno non solo europei, infatti sono presenti anche alcuni musicisti iraniani.

I biglietti si possono acquistare al Teatro Alighieri e sul sito www.teatroalighieri.org.

CONCERTI AL MUSEO E AL RIDOTTO DELL'ALIGHIERI

E dopo il grande concerto di Sant'Apollinare Nuovo, altre tre occasioni per celebrare la Pasqua in musica. Giovedì 29 marzo l'appuntamento è al Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna con la mezzosoprano Maria José Alcazar Ortega e la pianista Asako Watanabe con il concerto "Amore ovunque". Venerdì 30 ci si sposta alla Sala Corelli del Teatro Alighieri con "I bis celebri" interpretati da Luca Blasio al violino e il ravennate Lorenzo Grossi al piano. Infine, sabato 31 marzo si ritorna al Refettorio del Museo Nazionale con "Corde pizzicate", con protagoniste la clavicembalista Chiara Cattani e l'arpista Agnese Contadini.

Per questi concerti i biglietti si possono acquistare mezz'ora prima degli spettacoli nelle rispettive biglietterie dell'Alighieri e del Museo. Posto unico: intero 6 euro, ridotto 3.