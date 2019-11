Pasquaroli, corse in costume, tuffo della Befana: un Natale pieno di festa

Si prepara un Natale ricco di eventi nelle località di Pinarella e Tagliata. Un calendario fitto di iniziative che si apre il 15 dicembre e continua fino all'Epifania.

L’assessore Michele Fiumi ha dichiarato: "Per valorizzare i nostri centri commerciali naturali abbiamo quest’anno potenziato i contributi anche di Pinarella-Tagliata premiando con la somma di 25.000 euro l’unione di sforzi delle due Pro-Loco che hanno lavorato insieme per fare più belle le attrazioni e le luci del Natale per tutta la comunità. L’obiettivo è valorizzare l’area dei centri commerciali di Pinarella e di Tagliata, creando un ambiente attraente e ricco di opportunità nei due poli di comunità".

Programma

Domenica 15 dicembre, giornata inaugurale delle festività natalizie: alle 11.00 con la Merry Christmas Run, una corsa podistica a scopo benefico, con partenza da Piazzale Premi Nobel di Pinarella. Partecipano gli atleti vestiti da “Babbo Natale” che attraversano Pinarella per arrivare a Tagliata. Sono allestiti 2 ristori, uno a Pinarella e uno a Tagliata. Il ricavato verrà dato in beneficenza alle scuole del territorio.

Alle 12.00 parte un Flash Mob con raduno in Piazza Premi Nobel, dove si dà vita a un'azione insolita a natalizia.

Alle 14.30 si tiene l'esibizione dei cori della scuola Spallicci di Pinarella e dei “Pasquarul zin” di Tagliata, baby dance con intrattenimento e animazione per adulti e bambini.

Comincia alle 16.00 la consegna dei regali di Natale da parte di Babbo Natale con elfi e renne; segue il musical “I Pigiamini”

Alle 16.30 spazio al coro dei Pasquaroli di Ponte Pietra, con estrazione della lotteria.

La giornata che vedrà la partecipazione dei Comitati Genitori di tutte le scuole del territorio “Manzi”, “Deledda”, “Spallicci” con bancarelle e attività di animazione, all’interno dell’evento della Merenda con Babbo Natale e la Christmas Run terminerà alle ore 18.30

Nel periodo precedente al Natale, come è da tradizione già da diversi anni, vengono consegnati a tutti gli ultra 80enni 100 cesti di Natale da parte di una delegazione dei volontari della Proloco Riviera dei Pini.

Dal 16 dicembre al 6 gennaio: rassegna di film e cartoni animati cult del Natale; a fine proiezione si creeranno dibattiti e riflessioni sul valore della tradizione e del Natale fino ai nostri giorni, progetto da realizzarsi presso “La Casina”.

Il 21 Dicembre si organizzeranno laboratori per la realizzazione della letterina di Babbo Natale, all’esterno della casina la Cassetta postale per il Polo Nord, ogni bambino potrà spedire la propria letterina, nell’occasione verranno realizzati anche laboratori per la creazione di biglietti d’auguri Natalizi e decorazioni.

Domenica 22 dicembre “Aspettando il Natale”, pomeriggio di festa in Piazza dell’Unità, sotto al tendone del “PalaPinarella” con un gruppo musicale folkloristico. Durante l’evento sarà distribuito panettone annaffiato da generosa Albana di Romagna. Sarà inoltre organizzata una lotteria con premi di vario genere.

Il 24 dicembre al pomeriggio i bambini hanno “incontrato Babbo Natale”, il quale ha consegnato a tutti i bambini un regalo poi musica, canti e balli tutti insieme con l’atmosfera tutta natalizia e di fratellanza.

La sera, nel piazzale della Parrocchia di Tagliata si organizza il tradizionale “e zòc ad Nadel”, lotteria con cesti gastronomici e di elettronica, con distribuzione del vin brulè e ciambella, tutti intorno alla focarina.

Domenica 29 dicembre “Aspettando il Capodanno”, festa pomeridiana all’ombra del tendone del “PalaPinarella”, allietati dalle note di un gruppo musicale ci ritroveremo nuovamente in piazza per gustare una deliziosa porchetta accompagnata da robusto Sangiovese di Romagna, anche in versione brulè.

Il 5 gennaio, i volontari insieme ai genitori delle scuole di Tagliata e Pinarella, si organizza la Festa della Befana, nell’occasione sono stati invitati i Pasquaroli di Tagliata, per un’esibizione della tradizione, la befana consegnerà a tutti i bambini presenti una calza con golosità e carboni, viene offerto un piatto e bevande calde ristoratrici, tutti intorno al punto di aggregazione di Tagliata, “La Casina”.

Per unirsi alle luci di Cervia e Milano Marittima si prevedono delle luminarie nel centro commerciale di Pinarella, Via Tritone, Viale Sicilia e Parco dei Gemelli.

Il 6 gennaio, come di consuetudine, si svolgerà il tradizionale Tuffo della Befana, con intrattenimento musicale e con il canto dei pasquaroli, il pomeriggio prosegue ammirando i temerari nuotatori che si tufferanno in mare a sfidare il freddo, ma con caloroso accompagnamento dei visitatori.