Una Pasquetta da cani, tra corse, giochi e sfilate

Il 22 aprile il Dog Green Kamp di Marina di Ravenna propone levento “Una Pasquetta da cani”.



In programma la "Dog race" un gioco , una piccola corsa fra cani a chi arriva prima al padrone (divertente , adatto a tutti).

Per i bambini alle ore 16 " Wild game" laboratorio didattico con l’operatrice Alessandra Verardi.

Alle 17.00 Sfilata amatoriale , due categorie , "Small Soul Mate" (cani taglia piccola) e " Big Soul Mate" (cani taglia grande) con premi offerti Da 0 a 4 Zampe pet shop di Ravenna e Lola my Soul Mate blog dedicato al mondo dei cani.

Presnte Elisa Lupi Zappaterra con le sue creazioni handmade.

L'evento è gratuito per tutti gli associati Dog green kamp.

Per partecipare alle attività come dog race e le sfilate bisogna confermare partecipazione via email a doggreenkamp@gmail.com, altrimenti nella data evento sarà possibile inscirversi solo dalle 14.30 alle 15:00.

L'Associazione DOG green KAMP ha lo scopo sociale di diffondere e sensibilizzare all'interno della comunità la cultura cinofila e promuovere un'etica ambientale di cura e rispetto. Guidata da un team giovane con a capo Lia Laghi, consulente tecnico cinofilo, autrice e blogger di settore, l'Associazione promuove corsi di formazione, conferenze, raduni, laboratori ma anche attività di gioco e svago all'interno dei suoi campi attrezzati non solo per i cani ma adatti a ricevere bambini e famiglie.