“Passage”, una doppia personale per Gabriele Grones e Matteo Sbaragli

Venerdì 16 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00, presso Magazzeno Art Gallery (via Magazzini Posteriori 37, Ravenna), inaugura la mostra “Passage”, doppia personale di Gabriele Grones (Arabba, 1983) e Matteo Sbaragli (Forlì, 1980), a cura di Alessandra Carini. La mostra mette in relazione i due artisti, che dialogano sul ritratto con tecniche e formati molto diversi tra loro, il primo attraverso un ipperrealismo metafisico su piccolo formato ed il secondo sconfinando in un espressionismo figurativo su grande formato. I due artisti padroneggiano tecniche eccezionali e sono entrati nel mercato dell'arte in modo stabile e proficuo. Una mostra questa, importante per la città e per la nuova pittura italiana che vanta due artisti ormai di fama internazionale: Grones ha già esposto alla Biennale di Venezia e alla National Portrait Gallery di Londra e Sbaragli è stato artista in esclusiva per anni per la famosa Opera Gallery, fondata a Parigi nel 1994 e con sedi in tutto il mondo. Catalogo a cura di Federico Bellini, Alessandra Carini e Alberto Giorgio Cassani.

Visitabile fino al 16 febbraio 2019.

Orari:

Mercoledì, giovedì, venerdì dalle 16:00 alle 19:00;

Sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

Domenica aperto solo in occasione di eventi in Darsena e per il periodo natalizio.