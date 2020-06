Una passeggiata fra i calanchi nella notte

Martedì 7 luglio si svolge una camminata notturna che si snoda tra gli spettacolari calanchi della zona di Brisighella. È storia che negli anni '30 si facevano esplodere i calanchi. Per quale motivo? Verrà svelato durante questo percorso al chiaro di luna in cui si narrano anche leggende della tradizione locale.

Si osservano gli animali notturni ascoltandone versi e richiami. Con un po' di fortuna e se il clima lo permetterà, si può godere della visione delle lucciole. Prima della partenza una breve visita all'Az. Agricola Borgo dei Laghi.

Ritrovo alle ore 20.15 all'Azienda Agricola Borgo dei Laghi in via Co' di Sasso 23 a Zattaglia di Brisighella. Quota: 12,00 euro a persona (comprende visita guidata accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica autorizzata, Danio Miserocchi)

Iscrizione obbligatoria: (no telefonate, no sms) - Whatsapp (Stefano) 3292015682 - Messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7 Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta.