Passeggiata lungo il fiume sulle tracce della storia

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, una passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna in collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di Bagnacavallo.

Il ritrovo è domenica 22 aprile alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i partecipanti sono accolti da guide esperte del territorio che li accompagnano lungo un percorso di 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale.

Storie poco conosciute e racconti del passato scandiscono la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume.

Il cammino prosegue lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in programma una colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa della frazione a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, è l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si può partecipare alla visita guidata di Palazzo San Giacomo, all’interno del quale è allestita una mostra fotografica con scatti del passato del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo.

Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi).

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute, Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.