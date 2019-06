Passeggiata patrimoniale e aneddoti dei venditori del mercato

Mercoledì sera l'appuntamento è con le Passeggiate patrimoniali. Il 26 giugno i facilitatori dell'Associazione FESTA, in collaborazione con l'Ecomuseo del sale e del mare di Cervia, ci accompagnano in una suggestiva passeggiata all’interno delle mura della città fabbrica, mentre l’amica Antonella ci racconta storie e aneddoti di venditori e commercianti che animavano le nostre piazze.

Ritrovo sotto la Torre San Michele dalle ore 20,45.

Le Passeggiate patrimoniali sono gratuite e per informazioni su questa e sulle prossime passeggiate in programma ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all'Ecomuseo del sale e del mare (ecomuseocervia@comunecervia.it).