Una passeggiata a caccia degli scorci dimenticati del centro storico

Sabato 30 marzo, alle 20.30, viene proposta una passeggiata da Porta Sisi a Piazza del Popolo, alla scoperta dei dettagli inconsueti del centro di Ravenna accompagnati da una guida turistica abilitata.

Si parla delle vie d’acqua, passando per la via dei Poeti e facendo tappa alla Basilica di Sant’Agata Maggiore. Un saluto a Dante Alighieri e, attraversando piazza Garibaldi, si raggiunge infine piazza del Popolo fermandosi a descrivere luoghi e particolari spesso inosservati. Si consiglia di portare lanterne, candele, torce a dinamo per illuminare questi scorci dimenticati.